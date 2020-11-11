Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kırklareli'nde farklı noktalarda 238 bin fidan dikildi.

Vali Osman Bilgin, Kadıköy köyünde düzenlenen programda, 6 noktada 126 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.

Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Bilgin, şunları belirtti:

"Nasıl ki insan çok değerli varlıksa ormanlar da çok değerli varlıktır. Kuraklıkların olduğu dönemlerde ormanların önemini daha fazla hissediyoruz. 2021 yılının kurak bir yol olacağını biliyoruz. Ormanların korunması ve nitelikli tutulması gerekiyor. Fidan dikerek ormanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Yaşamamız için doğaya, oksijene ihtiyacımız var, bunun da en önemli kaynağı ormanlarımız."

Programa 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, Kırklareli Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ile kurum müdürleri katıldı.