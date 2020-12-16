Trakya'da minibüsçüler destek bekliyor - Son Dakika

Trakya'da minibüsçüler destek bekliyor

16.12.2020 16:07
Trakya'da minibüsçüler destek bekliyor, System.String[]

Edirne'de minibüsle şehir içi taşımacılık yapan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, Kovid-19 salgını ve kısıtlamalar nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren minibüsçü esnafının destek beklediğini söyledi.

Edirne'de minibüsle şehir içi taşımacılık yapan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, Kovid-19 salgını ve kısıtlamalar nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren minibüsçü esnafının destek beklediğini söyledi.

Giyik, Kırklareli Ulaşım Kooperatifi Başkanı Ufuk Kan, Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ersöz, Uzunköprü Santer Terminal Minibüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi Savaş ve minibüsçü esnafıyla kooperatifin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

Tüm Trakya'da kısıtlamalar nedeniyle kooperatiflerin araç ve servis sayılarını düşürdüğünü anlatan Giyik, "İnanın şuanda araçlarımıza mazot koyamayacak durumdayız. Pandemi ilk başladığında yolcu sayımız günlük 70 binlerden 2 binlere düştü. Bu da 40-45 gün sürdü. Bu sürede ciddi zarar ettik. Daha sonrasında biraz düzelme oldu. Şuanda günde 6 ila 8 bin arasında yolcu taşıyoruz. Bunu yolcu ücretiyle çarptığımızda çok komik rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Giyik, araçların arıza, lastik, amortisman giderlerinin olduğunu, şoförlere maaş veremez duruma geldiklerini belirtti.

Sektörün tıkanma aşamasında olduğunu anlatan Giyik, "Bizim kooperatifimiz 10 ayda yaklaşık 12 milyon lira gibi bir zararla karşı karşıya. Kardan zararı katmıyorum. Sadece ödeyemediklerimizden bahsediyorum. Bu sürecin mayıs ayına kadar bu şekilde devam edeceği öngörülüyor. Biz mayıs ayına kadar dayanamayız diye düşünüyoruz ve Cumhurbaşkanımızdan taşıma kooperatiflerini göz önüne alarak bir paket açıklamasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Giyik, bu süreçte kendilerine sağlanacak ÖTV'siz yakıt imkanının çalışmalarına yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Edirne'de 265 çalışanla ciddi bir istihdam yarattıklarını belirten Giyik, şunları kaydetti:

"470-480 kişilik bir aileyiz. Devletin istediği her şeyi yapıyoruz. Devletimiz de şu günlerde bize bir el uzatsın. Bizim çok büyük desteklerde gözümüz yok. Ayakta durabilmemiz için, halkımızı mağdur etmememiz için, çalışabilmemiz için bize el uzatsın. Yarın ETUS çalışmazsa dünkü veriye (yolcu sayısı) göre 8 bin 500 vatandaşımız mağdur olacak. Bu şartlarda çalışma şansımız yok. Şoför de haklı, mal sahibi de haklı, usta da haklı. Herkes bir beklenti içinde. Kontak kapatmaya çok cesaretli değiliz belki ama inanın araçlarımız yolda kalacak, mazot parasını ödeyemiyoruz şuanda."

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da minibüsçüler destek bekliyor - Son Dakika


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