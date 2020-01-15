Trakya'da "Müzede Selfie Günü" etkinliği düzenlendi - EDİRNE / KIRKLARELİ / - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliği düzenlendi - EDİRNE / KIRKLARELİ / - Son Dakika

Trakya'da "Müzede Selfie Günü" etkinliği düzenlendi - EDİRNE / KIRKLARELİ /

6 saat önce

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da müzeleri ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da müzeleri ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Edirne'deki müzeleri gezen ziyaretçiler eserleri inceledikten sonra özçekim yaptı.

Bazı katılımcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının en iyi özçekimi ödüllendireceği yarışmada dereceye girmek için çabaladı.

Bazı müze çalışanları da özçekim yaparak "müzedeselfiegünü" etiketiyle paylaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'deki arkeoloji müzesinin, selfie gününde ilgi gördüğünü söyledi.

En iyi selfieyi çeken misafire opera bileti, yerli misafirlere de müze kartı hediye ettiklerini anlatan Soytürk, "İletişim çağında sosyal medya, turizm tanıtımında en önemli ögelerden biri. Biz istiyoruz ki sosyal medya ile müzelerimizi de daha da tanıtalım." dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde de etkinlik düzenlendi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ve öğrenciler, darüşşifa kıyafeti giymiş müze görevlileriyle selfie çektirdi.

Müze müdürü Hakan Akıncı, bakanlığın, müzelerin tanıtılması için büyük emek harcadığını, 2019 yılında yaklaşık 280 bin ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti.

Kırklareli

Kırklareli'nde bir gurup üniversite öğrencisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinlikleri kapsamında en iyi özçekimi yapabilmek için yarıştı.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, etkinlik kapsamında, Kırklareli Müzesi'ne gelerek özçekim yaptı.

Öğrenciler, özçekimlerini sosyal medya üzerinden "müzedeselfiegünü" etiketiyle paylaştı.

Kırklareli Müze Müdürü Şehmus Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe ilgi gösteren üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Öğrencilerin özçekimler ile müzelerin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını ifade eden Tekin, etkinliğin, gün boyu devam edeceğini anlattı.

Öğrencilerden Semanur Akbulut ise özçekim yapmak için sabahın erken saatinde müzeye geldiklerini, birinci olabilmek için yarıştıklarını ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, eserleri inceleyerek özçekim yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Müzede, selfie için belirli noktalar oluşturulduğunu anlatan Hacıoğlu, "Uzman arkadaşlar belirli noktalar tespit etmişler. Biz de o noktalar üzerinden özçekimimizi yaptık. Öz çekimlerimizi Trak kralı, Ganos Antik Kenti ve Roma askeri heykelinin önünde gerçekleştirdik. Bu eserler başka müzelerde olmayan eserler." diye konuştu.

Trakya'da Müzede Selfie Günü etkinliği düzenlendi - EDİRNE / KIRKLARELİ /

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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