Trakya'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Yarıyıl tatilinin ardından sabah okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

Kırklareli Atatürk İlköğretim Okuluna gelen öğrenciler bahçede sıraya girerek, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kovid-19 tedbirleri uygulanarak okul binasına alınan öğrenciler ilk derslerine başladı.

Öğrencilerden Nil Arslan, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Arslan, güzel bir yarıyıl tatili geçirdiğini ancak arkadaşları ile okulunu özlediğini söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da öğreniciler ders başı yaptı.