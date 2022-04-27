Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

27.04.2022 11:23
Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi.

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi.

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, uzun zamandan sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

3. Sınıf öğrencisi Erva Cemre, AA muhabirine, bugün okula maskesiz geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maskeden çok sıkıldığını ifade eden Cemre, "Arkadaşlarımızla sürekli bir birimizi 'maskeni tak' diye uyarıyorduk. Bu sabah babam bana haber verdi ve ben de havalara uçtum resmen. Çok sevindim." dedi.

Alican Engin ise sıcak havada maske taktığında terlediğini ve maskesini takmak istemediğini belirtti.

Maskesiz kendini daha rahat hissettiğini belirten Engin, mutlu olduğu kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da maskesiz derse giren öğrenciler rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı TÜRKŞEKER'den Kırklareli'ndeki arıcılara indirimli 108 ton şeker desteği TÜRKŞEKER'den Kırklareli'ndeki arıcılara indirimli 108 ton şeker desteği

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement