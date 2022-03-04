Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi

04.03.2022 14:00

Muğla ve ilçelerindeki okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Muğla ve ilçelerindeki okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Menteşe ilçesinde Türdü 100. Yıl İlkokulunda AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem olduğunu belirten siren çaldığında derste olan öğrenciler sıralarının yanına başına kitap ya da defter koruyarak çömeldi.

İkinci sirenin çalınmasının ardından öğrenciler hızlı şekilde okuldan tahliye edildi.

Vali Orhan Tavlı, okulun bahçesinde tatbikatı izledi.

Tatbikatta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri deprem çadırı kurdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yangın tüpünün kullanılması hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere AFAD ve UMKE araçları tanıtıldı.

Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi

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Tatbikat, Tekirdağ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


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