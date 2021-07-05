Trakya'da okullarda telafi eğitim programı başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.

Program kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokuluna gelen öğrenciler maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarda derslerini işledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, AA muhabirine, telafi eğitimlerin 2 ay süreceğini söyledi.

Metinoğlu, eğitimlerin öğrenciler için faydalı olacağını ifade ederek, "Okulumuzda yaratıcı drama, kitap okuma, koro eğitimi, matematiksel düşünme alanları ve görsel sanatlar olmak üzerine çalışmalar yapılacak. Amacımız çocukların yaz tatilini verimli ve planlı bir şekilde derslerinden uzaklaşmadan geçirmelerini sağlamak. Salgın sürecinde yaşamış oldukları akademik alandaki eksikliklerini gidermiş olacaklar." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de okullarda etkinlikler düzenlendi.

Atatürk İlkokulunda koro, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda da masal etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında tüm okullarda etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Tüm öğrencilere etkinlikler katılmaya davet eden Kalkan, 31 Ağustos'a kadar programın devam edeceğini dile getirdi.

Eğitime piknikle başladılar

Edirne merkeze bağlı Kemalköy köyünde de öğretmen, veli ve öğrenciler, programa köy merasında düzenledikleri piknikle başladı.

Velilerin hazırladıkları pasta ve börekleri ikram ettikleri piknikte öğrenciler birbiriyle hasret giderdi. Top oynayıp çevreyi gezen öğrenciler, piknik sonrası düzenlenen yürüyüşüyle doğadaki canlıları tanıma fırsatı buldu.

Kemalköy Köyü Ortaokulu Müdürü Şahin Akçealan AA muhabirine, "Telafide Ben de Varım" programına doğa gezisiyle başladıklarını söyledi.

Öğrencilere ağaçların gölgesinde piknik yapma imkanı sunduklarını belirten Akçealan, "Program kapsamındaki diğer çalışmalarımız okulda olacak. Çocuklarımıza bu pikniği bir moral olarak düşündük." dedi.

Müdür Yardımcısı Ülker Odluyurt Eliş de yıl boyunca salgın ve canlı derslerden yorulan öğrencilerin enerjilerini atabilmeleri için piknik düzenlediklerini, velilerle de vakit geçirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Velilerden Nursel Gül de hazırladıkları yiyeceklerle piknik yaptıklarını, çocukları sayesinde kendilerinin de eğlendiğini söyledi.

Öğrencilerden Esma Nur Mızrak ise arkadaşlarıyla oyun oynadıklarını, geziye çıkıp doğadaki hayvanları tanıyacaklarını belirtti.