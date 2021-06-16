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Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı - Son Dakika

Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

16.06.2021 12:13
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı, System.String[]

Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur ve ekibi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sabahın erken saatlerinde aşılama çalışmalarına başladı.

Uğur, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, OSB'lerdeki çalışanları da en kısa sürede aşılayacaklarını ifade etti.

Sercan Batur, AA muhabirine, aşı olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Batur, "Kendimi daha güvende hissediyorum. İnşallah daha iyi olacak. 2,5 aydır aşı olacağımız günü bekliyorduk." dedi.

Arzu Tulkim ise böyle bir uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sağlık çalışanlarımızın hakları asla ödenmez. Onların sayesinde bu tehlike atlatılıyor." şeklinde konuştu.

Nur Kök de aşılama çalışmaları ile bu sürecin atlatılacağına inandığını dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'da da organize sanayi bölgelerinde aşı çalışması yürütülüyor.

Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

Trakya Bölgesi, Kırklareli, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı - Son Dakika


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