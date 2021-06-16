Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı - Son Dakika

Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur ve ekibi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sabahın erken saatlerinde aşılama çalışmalarına başladı.

Uğur, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, OSB'lerdeki çalışanları da en kısa sürede aşılayacaklarını ifade etti.

Sercan Batur, AA muhabirine, aşı olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Batur, "Kendimi daha güvende hissediyorum. İnşallah daha iyi olacak. 2,5 aydır aşı olacağımız günü bekliyorduk." dedi.

Arzu Tulkim ise böyle bir uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sağlık çalışanlarımızın hakları asla ödenmez. Onların sayesinde bu tehlike atlatılıyor." şeklinde konuştu.

Nur Kök de aşılama çalışmaları ile bu sürecin atlatılacağına inandığını dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'da da organize sanayi bölgelerinde aşı çalışması yürütülüyor.