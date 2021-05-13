Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu - Son Dakika

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi ve selatin camileri doldurdu.

Vatandaşlar camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, vaazında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi.

Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören Müslümanlar için dua eden Kılıç, ramazan bayramının sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vaazın ardından salgın tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.

Bazı vatandaşlar caminin avlusunda ve bahçesinde de namazını eda etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeli saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin vatandaşlarla bayramlaştı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.