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Trakya'da sağanak

35 dakika önce

Kırklareli ve Edirne'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kırklareli ve Edirne'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde aniden başlayan ve zaman zaman hızını artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı veliler çocuklarını okula kadar kucaklarında taşıdı.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği kentte, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.

Belediye ekipleri de su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

-Edirne

Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Sabah işe yetişmeye çalışan vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağmurun dinmesi bekledi.


Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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