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Trakya'da sağanak başladı - Son Dakika

Trakya'da sağanak başladı

01.02.2022 15:34

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da sağanak başladı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da sağanak başladı.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağış zaman zaman Tekirdağ ile Edirne'de de etkili oluyor.

Kuvvetli sağanağın yarın etkili olacağı, perşembe günü ise yerini kara bırakması bekleniyor.

Trakya'da sağanak başladı
Trakya'da sağanak başladı
Trakya'da sağanak başladı

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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da sağanak başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da sağanak başladı - Son Dakika
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