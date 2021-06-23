Trakya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen sağanak Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu. Tekirdağ'ın yüksek kesimlerdeki Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle suyla kaplandı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, trafik ekipleri önlem aldı. Belediye ekipleri de suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmalarına başladı.Sağanak, Kırklareli'nin Pınarhisar, Vize ilçelerinde de etkili oldu. Edirne'de ise rüzgarın ardından hafif yağmur yağışı başladı.