Trakya'da sağanak etkili oldu (2) - Son Dakika

KEŞAN'DA SU BASKINI

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

LÜLEBURGAZ'DA ELEKTRİK TELLERİ KOPTUŞiddetli sağanak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde de elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Elektrik dağıtım firması ekipleri kopan tellerin onarılarak, akımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-