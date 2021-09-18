Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.
Edirne'de, aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önünde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kırklareli'nde de zaman zaman etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağışın dinmesini bekledi.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintisi oluşabilecek caddelerde rögarları açtı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trakya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika