Trakya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli ve Edirne'de zaman zaman etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları, iş yerlerinin tentelerinin altı ve pasajlarda yağıştan korunmaya çalıştı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Edirne'de de sağanak ara ara şiddetini artırarak etkili oluyor. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece yarısı etkisini yitirmesi, yarın ise öğleden sonra yeniden etkili olması bekleniyor.