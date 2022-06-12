Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı gibi arterlerde sağanak nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Polis ekipleri bazı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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