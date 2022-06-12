Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

12.06.2022 15:01
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ/ Trakya'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sağanak, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sabah saatlerinde ise trafikte aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Edirne'de son 48 saatte metrekareye 20 kilogram yağış düştü.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan yağış ve rüzgar etkisini arttırdı.

Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı gibi arterlerde sağanak nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Polis ekipleri bazı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede sağanağın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan Dupnisa Mağarası'na ulaşımın sağlandığı yol, derenin taşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İl Özel İdaresi yetkilileri bölgede çalışma yaptı.

Sağanak Kırklareli'nin kent merkezinde de zaman zaman etkili oluyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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