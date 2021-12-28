Trakya'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Trakya'da sağanak Edirne'nin Uzunköprü ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

Yağış nedeniyle Uzunköprü'nün Kırkkavak köyü yolunu su bastı. Su birikintisinin yükselmesi nedeniyle köy yolu trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde de bazı yollar önlem amacıyla kapatıldı. Kırkkavak Deresi çevresinde su yükselmesi nedeniyle bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki bazı işyerlerini ve tarım arazilerini de su bastı.

İş yerini su basan Ahmet Sazlıdere, AA muhabirine, sağanak nedeniyle zarara uğradıklarını, sanayi esnafının zor durumda olduğunu söyledi.

Sanayide çalışan Güray Yamak ise su birikintilerinde kalan araçları kurtardıklarını belirterek, "Dükkanlar su içinde kaldı, makinalar bozuldu. Çok zor durumdayız." dedi.

Kırklareli'nde dere taştı

Babaeski'deki sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle tahliye edildi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Çürtlen Deresi taştı.

Sağanak sonucu Kurtuluş Mahallesi'ndeki birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla vatandaşları evlerinden tahliye etti. Evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlara ekipler gıda yardımında bulundu.

Alt katlarda yaşayan vatandaşlar üst kattaki komşularına çıktı. Derenin taştığı bölgede bulunan bazı vatandaşlar da balkonlarına çıkarak ekiplerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Aydın Yavaş, gazetecilere, derenin taşması sonucu evine gidemediğini söyledi.

Ulaşımın iş makineleri yardımı ile sağlanabildiğini anlatan Yavaş, derenin çekilmesi ile evlerine gideceklerini kaydetti.