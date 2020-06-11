Trakya'da sağanak ve dolu (2) - Son Dakika

ARAÇLARI DOLUDAN BATTANİYE İLE KORUDULAR

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerindeki ürünlere zarar verdi. Bazı vatandaşlar dolu yağışının başlaması ile araçlarının üzerini battaniyeler ile kapatarak doludan korumaya çalıştı.

Kumbağ Mahallesi'nde oturan Rabia Şahan, yağmurun şiddetli yağdığını belirterek, "Yağmur çok şiddetli yağdı ve kısa sürede etkili oldu. Yağış nedeniyle bahçede bulunan ekili ürünlerimiz zarar gördü" dedi. Murat Civelek ise kısa sürede yağışın etkili olduğun ve ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yağış birden bastırdı şidetliydi ve yıldırım düştü patlamayla birlikte. Denize düştüğünü söylediler, buraları bembeyaz oldu. Ağaçlardaki meyveler dolu sebebiyle zarar gördü" diye konuştu.

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,