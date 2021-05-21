Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.

Sağanak yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.