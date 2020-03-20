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Trakya'da sağlıkçılara, "epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa" yazılı resimli destek
6 saat önce
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü binasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral amacıyla duvar resmi yapıldı.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü binasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral amacıyla duvar resmi yapıldı.
Sağlık Müdürlüğü içerisindeki bir duvara yağlı boya ile Kırklareli gar binasının resmedildiği ve üzerinde yöresel dille "Ep gene bu emşireler, ekimler, eczacılar, ebeler... epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa" yazılı çalışma gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık personeli Cihangir Bayburtluoğlu, Ahmet Keskin, Serkan Yılmaz ve 13 yaşındaki Peri Bayburtluoğlu tarafından yaklaşık 5 metrekarelik alanda yapılan resim, ilgi çekti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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