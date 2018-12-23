Trakya'da Salı Günü Kar Bekleniyor
2 saat önce
Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın akşamdan itibaren Marmara Bölgesi soğuk hava sisteminin etkisine girecek ve sıcaklıklar 8-12 derece düşecek.
Salı günü bölge genelinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışlar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar şeklinde olacak.
Soğuk ve yağışlı hava, perşembe gününe kadar Trakya'da etkisini sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: AA
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