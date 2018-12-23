Son Dakika Haberleri: Trakya'da Salı Günü Kar Bekleniyor

Trakya'da Salı Günü Kar Bekleniyor

2 saat önce

Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.

Trakya'da Salı Günü Kar Bekleniyor, System.String[]
Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın akşamdan itibaren Marmara Bölgesi soğuk hava sisteminin etkisine girecek ve sıcaklıklar 8-12 derece düşecek.

Salı günü bölge genelinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışlar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar şeklinde olacak.

Soğuk ve yağışlı hava, perşembe gününe kadar Trakya'da etkisini sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: AA

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