Trakya'da "Sarı gelin"in uyanışı büyülüyor - KIRKLARELİ - Son Dakika

Trakya'da "Sarı gelin"in uyanışı büyülüyor - KIRKLARELİ

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünüyor.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünüyor.

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Trakya'da sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.

Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.

Birçok vatandaş araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek, anı ölümsüzleştirmek için en güzel fotoğrafı çekmeye çalışıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarı gelin"in görünümünü ile herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını anlatan Şaylan, ayçiçeği tarlalarının güzel görüntüler sunduğunu anlattı.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:17 Kaynak: AA

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