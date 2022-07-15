KIRKLARELİ - Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor

15.07.2022 11:16

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce üretilen sertifikalı buğday tohumu verimiyle yüz güldürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce üretilen sertifikalı buğday tohumu verimiyle yüz güldürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin 235 dönüm arazide sertifikalı buğday, ayçiçeği, mısır, yonca ve fiğ tohumu üretiyor. Bu tohumluklarla Trakya çiftçisinin ihtiyacı karşılanıyor.

Tohum üretimi için sonbaharda 4 bin dönüm alanda ekilen buğday, iki biçerdöverle hasat edilmeye başlandı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek hasat çalışmalarında buğday saplarından da saman balyaları yapılıyor. Samanlar, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen hayvanların beslenmesi için kullanılıyor.

Dönüm başına 550 kilogram verim

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Engin Paslı, AA muhabirine, bu yıl yaklaşık 2 bin ton buğday tohumu elde etmeyi planladıklarını söyledi.

4 bin dönüm alanda ekili buğdayın hasadını yapmaya başladıklarını ifade eden Paslı, buğday tohumlarını talep olması halinde Trakya çiftçisine satacaklarını belirtti.

Bu yıl buğdayda verimin dönüm başına 550 kilogram olduğunu dile getiren Paslı, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Verim oldukça tatminkar, buğdaylarımızın kalitesi oldukça yüksek. Hasadımız 15 gün sürecek. Hasat bittikten sonra tohumlarımızı eleme tesisinde eleyip ilaçlayıp, paketleyip satışa hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

"Flamurara-85" ve "Kayra" adlı ekmeklik buğday tohumlarını ürettiklerini belirten Paslı, tohumlukların muadillerine kıyasla kalite, verim ve hastalıklara dayanıklılık bakımından öne çıktığını vurguladı. Paslı, şunları kaydetti:

"TİGEM'in tohumları sertifikalı olduğu için yüzde 25 daha fazla ürün elde etmeyi sağlıyor. TİGEM olarak Tarım ve Orman Bakanlığının diğer bir kuruluşu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün geliştirdiği yerli ve milli tohumları çoğaltarak vatandaşa dağıtmak üzere görev üstlenmiş bir kuruluşuz."

YORUMLAR
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Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı Mazıdağı'nda buğday hasadına devam eden çiftçi verimden şikayetçi Mazıdağı'nda buğday hasadına devam eden çiftçi verimden şikayetçi
Kaynak: AA

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