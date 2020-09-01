Trakya'da sıcak hava cumartesi gününe kadar etkili olacak - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni de etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrettiği belirtilerek, sıcaklıkların cumartesi günü Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.Açıklamada, sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların Edirne'de 37, Kırklareli'nde 35, Tekirdağ'da ise 28 derece civarında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.