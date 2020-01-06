Trakya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
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Trakya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

6 saat önce

Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde dün geceden itibaren şiddetini artıran rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trakya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor, System.String[]

Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde dün geceden itibaren şiddetini artıran rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker, Tekirdağ, Şarköy ve Marmara Ereğlisi sahiline demirledi.

Kaptanlar, rotalarına devam etmek için poyrazın dinmesini bekliyor.

Poyrazdan olumsuz etkilenen gırgır ve küçük tekne balıkçıları da denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini gün boyunca sürdüreceğini belirterek deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları uyardı.

İş yerinin çatısı uçtu

Öte yandan Kırklareli'nde gece saatlerinden itibaren hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarın etkisiyle Yeni Sanayi Sitesindeki bir iş yerinin çatısı uçarak elektrik direğinde asılı kaldı.

Elektrik tellerinin kopması sonucu bölgede enerji kesintisi meydana geldi.


Rüzgarda birçok iş yerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyelerin de devrildiği görüldü.

Edirne'nin güney ilçeleri

Edirne'nin de güney ilçelerinde daha etkili olan şiddetli rüzgar binaların çatısının uçmasına, ağaçların devrilmesine neden oldu.

İpsala'daki Atatürk İlkokulu, çatısının fırtınadan kısmen zarar görmesi yüzünden öğleden sonra tatil edildi.

Şiddetli fırtınanın yarın da bölgede etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, özellikle Keşan, Enez, İpsala ve Uzunköprü'de yaşayanları tedbirli olmaları için uyardı.

Marmara Denizi, Trakya Bölgesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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