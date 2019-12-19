Trakya'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.

Edirne'de 3 gündür devam eden sis gece etkisini daha da artırdı. Kentte zaman zaman görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafikte sürücülerin seyrini zorlaştıran sis nehir kenarlarında yoğunlaşıyor.

Akışın yoğun olduğu kavşaklarda bekleyen trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve yavaş ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Sis kentin simge eserlerini de "görünmez" hale getirdi. Yoğun sis nedeniyle kentin her yerinden görülebilen Selimiye, sis bulutu altında kaldı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin devam edeceği belirtildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Geceden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis özellikle kent merkezinde etkili olurken polis ve jandarma ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı yerlerde sürücüleri uyarıyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sis gün boyu devam edecek.