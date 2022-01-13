Trakya'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkisini kaybeden kar ve fırtına yerini soğuk havaya bıraktı.
Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da fırtına ve kar yağışı sona erdi. Bölgede soğuk hava etkili olmaya başladı.
Edirne'de sabah işe giden kent sakinleri bazı yerlerde buzlanma nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.
Kentte süs havuzları buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu ilde trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kent genelinde buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kaynak: AA
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