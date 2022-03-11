Trakya'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

11.03.2022 10:45
Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kent sakinlerinden Levent Yaçı, AA muhabirine, İstanbul'a yağan karın soğuğunun Edirne'de hissedildiğini söyledi.

Ayazın yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Yaçı, "İnşallah Edirne'ye kar yağar. Ayaz çok üşütüyor. Edirne'nin tava ciğeri ve ayazı meşhurdur. En son 15 yıl önce bu kadar keskin bir ayaz görmüştüm. Şapkasız, atkısız çıkmasınlar dışarıya, Edirne ayazı insanı hasta eder." dedi.

Tekirdağ ve Kırklareli

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Kentte bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Ayakkabı boyacıları da tenekede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte bazı süs havuzları ile göletler kısmen buz tuttu.

Bölgede görülen soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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