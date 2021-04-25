Trakya bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de kent ormanı ve parklarda denetimler yapıyor.

Kırklareli'nde de vatandaşlar sokağa çıkama kısıtlamasına riayet ediyor.

Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de kısıtlama nedeniyle boş kaldı. İzinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların dışında kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Tüm bölgede ekiplerin denetimleri devam ederken, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, yarın saat 05.00'te sona erecek.