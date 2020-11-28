KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28.11.2020 20:21
KAYSERİ Kısıtlama öncesi Cumhuriyet Meydanında yaşanan yoğunluk Kısıtlamanın ardından Cumhuriyet Meydanında yaşanan sakinlik NEVŞEHİR Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma...
KAYSERİ
Kısıtlama öncesi Cumhuriyet Meydanında yaşanan yoğunluk
Kısıtlamanın ardından Cumhuriyet Meydanında yaşanan sakinlik
NEVŞEHİR
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Son Dakika Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü