Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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