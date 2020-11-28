Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu

28.11.2020 20:39
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu, System.String[]

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 ile mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

???????Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Cami civarı ve sahil boyu boş kaldı.

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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