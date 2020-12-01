Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 ile mücadele amacıyla yarın sabah saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

???????Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sessizlik oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.