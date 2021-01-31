Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hüküm sürüyor - Son Dakika

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hüküm sürüyor

31.01.2021 11:03
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hüküm sürüyor, System.String[]

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Edirne'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin işlek merkezlerinden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı ve Selimiye Meydanı civarında sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hüküm sürüyor.

Kentte, izinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların dışında, kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Tekirdağ'da da vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor. Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi tenhalığını koruyor.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hüküm sürüyor - Son Dakika


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