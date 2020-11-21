Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de saat 20.00'de başlayan kısıtlama öncesi esnaf, iş yerlerini kapattı. Kentin simge mevkilerinden Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda kısıtlamayla sakinlik oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.

Kentte koronavirüs denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde kısıtlama ile meydanlar ve caddelerdeki sakinlik dikkati çekti.

Kısıtlama öncesi birçok vatandaşın alışveriş yaptığı gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da salgınla mücadele kapsamında kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Kentte iş yerlerinin kapanması ve vatandaşların evlerine gitmesiyle sakinlik oluştu. İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Tekira AVM ile tarihi Rüstem Paşa Cami civarı ve sahil boyundaki sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısıtlama kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.