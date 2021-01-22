Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de önceden yoğunluğun yaşandığı Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Görevliler ve izinli olanların dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Tekirdağ da Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri kentteki uygulamalarını sürdürüyor.