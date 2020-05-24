Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oluyor.

Edirne'de bayramın birinci günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Ekipler Selimiye Meydanı, Saraçlar Caddesi ve kentin birçok noktasında önlem aldı.

Kırklareli ve Tekirdağ



Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. En sessiz bayramın yaşandığı kentte polis ekipleri dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaptı. Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sakinliğiyle dikkati çekti. Polis ekipleri dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.