Trakya'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Trakya'da sokağa çıkma yasağı başladı
21.11.2020 22:03
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da da sokağa çıkma yasağı başladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye
genelinde olduğu gibi Trakya'da da sokağa çıkma yasağı başladı. Edirne
, Tekirdağ
ve Kırklareli
'de kent merkezlerinde saatler 20.00'yi gösterdiği sırada dükkanlar kepenklerini kapatırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile yurt genelinde olduğu gibi Trakya'da da başladı. Edirne ve Kırklareli'de saat 20.00'yi gösterdiğinde işletmeler kapanırken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tekirdağ'da kent merkezinde ise sahil şeridinde araçlar ve vatandaşlar aynı saatte sokakları boşalttı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, cumartesi günleri saat 20.00 - 10.00 arası, pazar günü ise 20.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
- Kırklareli
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