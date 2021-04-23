Sokak kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde markete otomobiliyle giden kişilere ceza uygulandı - Son Dakika

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" kapsamında denetim yaptı, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

Edirne'de ana arterlerde denetim gerçekleştiren ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlama kapsamında girişi yasak olan market otoparkına araç park eden 2 sürücüye idari ceza uygulandı.

Denetimlerde vatandaşlar salgın kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de ekipler denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere, Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile bazı cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda durdurduğu araçlarda, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise yapılan kontrollerde vatandaşlardan salgın kurallarına uymaları istendi.