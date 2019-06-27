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Trakya'da sokak lambaları yenileme çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde armatürleri yenileyerek vatandaşları daha aydınlık yol ve sokaklara kavuşturmak için aralıksız çalışıyor.

Trakya'da sokak lambaları yenileme çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde armatürleri yenileyerek vatandaşları daha aydınlık yol ve sokaklara kavuşturmak için aralıksız çalışıyor.

Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak, modern bir teknolojik altyapı kurarak çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, elektrik hizmeti sağladığı, Trakya bölgesinde sokak lambalarını ve armatürleri yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Aydınlatma dönüşüm projesi kapsamında, ikinci dönem planlamaya alınan 46 bin 88 armatürün 29 bin 836 adedinin dönüşümü sağlanırken, ikinci dönem projesinin yüzde 65'i de tamamlanmış oldu. TREDAŞ ekiplerince aydınlatma dönüşüm projesi saha ekiplerince yapılan çalışmalarla devam ediyor.

Ayrıca, daha önce üç ilde de kullanılan, sokak ve yolları aydınlatan cıva buharlı ampul takılan armatürlerin yerine, daha uzun ömürlü kullanım sağlayan, enerji tasarruflu, yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul ve armatürlerin kullanımına geçilmiş oldu. Önümüzdeki dönemde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da TREDAŞ ekiplerince montajları tamamlanan bu yeni aydınlatma sistemi kullanılacak. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Trakya Bölgesi, Güncel
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