Trakya'da sokaktaki vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ/ Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis ve zabıta ekipleri, sokaktaki vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kent merkezindeki Saraçlar ve Çilingirler caddelerindeki önlemleri, belediye ekipleriyle inceledi.

Caddede gördüklerine neden dışarı çıktıklarını soran Kurt, vatandaşlara işlerini kısa sürede bitirip evlerine dönmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kurt, maskesiz sokağa çıkanları da maske takmaları yönünde uyardı.

Saraçlar Caddesi'ne girişler, caddedeki insan yoğunluğunun azalması için bir süre kapatıldı.

Yoğunluğun azalmasının ardından ateş ölçümleri yapılan vatandaşların caddeye girişlerine izin verildi.

Caddeye bağlanan ara sokaklar bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri anonslarla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıda olan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, maske ve eldiven kullanmaları yönünde uyardı.

Polis, marketlerde alışveriş yapan vatandaşları, ürünlere eldivensiz dokunmamaları, işletme sahiplerini de sosyal mesafe kuralını uygulamaları konusunda ikaz etti.

Ekipler sokak ve caddelerde anonslarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kırklareli'nde de polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.