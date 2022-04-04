Trakya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayıları düştü - Son Dakika
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Trakya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayıları düştü

04.04.2022 12:12
Trakya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayıları düştü

Kovid-19 vaka sayılarının açıklandığı son veriye göre Trakya'da vaka sayıları geriledi.

Kovid-19 vaka sayılarının açıklandığı son veriye göre Trakya'da vaka sayıları geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de bir önceki hafta her 100 bin kişide görülen 353,54'lük vaka sayısı 310,59'a geriledi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, geçen yıl temmuz ortalarında artış görülmüştü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor.

Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vaka sayısı düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 415,16'dan 402,33'e, Tekirdağ'da da 209,09 olan vaka sayısı 185,11'e geriledi.

Her 100 binde en yüksek haftalık vakanın görüldüğü iller sıralamasında Kırklareli 2'nci, Edirne 4'üncü, Tekirdağ'da 13'üncü sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

29 Ocak - 4 Şubat5-11 Şubat12-18 Şubat19-25 Şubat26 Şubat - 4 Mart5-11 Mart12-18 Mart19-25 Mart
Edirne724,69677,72563,92497,43393,58337,04353,54310,59
Kırklareli1489,201229,38886,63770,00564,19451,19415,16402,33
Tekirdağ1121,58805,19543,74464,34355,31224,36209,09185,11

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayıları düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da son verilere göre Kovid-19 vaka sayıları düştü - Son Dakika
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