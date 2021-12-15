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Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı - Son Dakika

Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı

15.12.2021 11:00
Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri aralık ayında başlayan sağanaklarla arttı.

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri aralık ayında başlayan sağanaklarla arttı.

Bölgede son dönemde etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri'nde su seviyesinde önemli artış meydana geldi. Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nehrin, 1 Aralık'ta yapılan ölçümde 88 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde 5 kattan fazla artarak 497 metreküp/saniyeye çıktığı belirlendi. Su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde nehir yatağında oluşan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Tunca Nehri debisi ise aralık başından bu yana 4 metreküp/saniye artışla saniyede 10 metreküpe ulaştı.

Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı
Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı
Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı
Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı
Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı

Meriç Nehri, Edirne, Aralık, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı - Son Dakika
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