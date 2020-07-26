Trakya'da sulama projeleri ile yıllık 28,5 milyon lira zirai gelir artışı hedefleniyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kırklareli ve Edirne'de 14 gölet projesi ile yıllık 28,5 milyon zirai gelir artışı hedefleniyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kırklareli'nde 9, Edirne'de 5 sulama projesi yapıldığı belirtildi.

Projeler kapsamında Kırklareli'nde 51 bin 230, Edirne'de ise 14 bin 780 dekar arazinin sulanabileceği ifade edilen açıklamada, sulama ile zirai alanda önemli gelir artışlarının sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Kırklareli'nde yıllık 23,5, Edirne'de ise 5 milyon lira zirai artış beklendiği belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Tekirdağ'da da 5 proje çalışmasının devam ettiği bildirildi.