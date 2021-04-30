KIRKLARELİ - Trakya'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler arttırıldı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler sıklaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Trakya'da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de polis ekipleri kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kuralara uymayan sürücülere idari para cezası veriliyor.

Kırklareli'nde de denetimler sıklaştırıldı. Kentte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Denetimlerde, kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin izin belgeleri ve HES kodları kontrol ediliyor.

İzin belgesi olmayanlara idari para cezası veriliyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Meydanı ve Polisevi önünde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor, belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanıyor.