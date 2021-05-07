"Tam kapanma" sürecinde insan hareketliliğiyle bilinen alanlarda sessizlik hakim - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Polis ekipleri de denetim yapıyor. PTT'de işlemleri için bekleyenler arasında zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlali yaşansa da görevliler uyarılarıyla düzeni yeniden sağlamaya çalışıyor.

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı. İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını giderenlerin dışında kısıtlamaya kısmen uyulduğu gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.