Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor - Son Dakika
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Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor

10.03.2022 11:40
Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle geçişlerine bir süre izin verilmediği için parklarda bekleyen tır ve kamyon sürücüleri, son duyuruyla kontrollü girişe izin verilen İstanbul'a yol almaya hazırlanıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle geçişlerine bir süre izin verilmediği için parklarda bekleyen tır ve kamyon sürücüleri, son duyuruyla kontrollü girişe izin verilen İstanbul'a yol almaya hazırlanıyor.

Tır sürücüleri araçların içerisinde ya da tır parklarında beklemeyi sürdürüyor.

Tır şoförü İbrahim Elemeği, AA muhabirine Almanya'ya yük bıraktığını, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptığını ve Kayseri'ye döneceğini söyledi.

Tır parkında beklediklerini belirten Elemeği, karar nedeniyle tır parklarında beklediklerini söyledi.

Tır sürücüsü Alperen Kayakıran da tüm sürücülerinin kar yağışı nedeniyle beklediğini anlattı.

Parklarda bekleyen sürücüler ekiplerin izin vermesi sonrası İstanbul'a yol alacaklarını kaydetti.

Edirne Otoban gişelerindeki trafik ekipleri, kararın kendilerine ulaşmasıyla İstanbul yönlü geçişlere kontrollü olarak izin vereceklerini ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." paylaşımı yaptı.

Vali Yerlikaya, dün, beklenen kar yağışı nedeniyle 04.00'ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor
Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor
Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor
Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor

YORUMLAR
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Trakya Bölgesi, İstanbul, Kayseri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da tır ve kamyonların İstanbul'a geçişlerine kontrollü izin veriliyor - Son Dakika


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