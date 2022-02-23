Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı

23.02.2022 12:30
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı

Trakya'da ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238'e ulaştı.

Trakya'da ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünce, motorlu kara taşıtları istatistiklerine ilişkin istatistik yayımlandı.

Buna göre Türkiye'de ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 169 bin 114 oldu. Tekirdağ'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 289 bin 642 olurken Kırklareli'nde 140 bin 482'e ulaştı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te araç sayısı 73 bin 228'e ulaştı Bilecik'te araç sayısı 73 bin 228'e ulaştı Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı

Trakya Bölgesi, Tragger, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:36:21. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement