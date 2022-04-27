Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı - Son Dakika
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Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı

27.04.2022 14:00
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı

Trakya'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı.

Trakya'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu itibarıyla 169 bin 596 oldu.

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu itibarıyla 290 bin 961'e ulaşırken, Kırklareli'nde ise 140 bin 598 oldu.

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Trakya Bölgesi, Tragger, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 601 bin 155'ya ulaştı - Son Dakika
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