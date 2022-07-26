Tekirdağ 'da trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 293 bin 881, Kırklareli 'nde 141 bin 339 oldu.

Buna göre Türkiye'de haziran ayında 109 bin 277 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 605 bin 963 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.