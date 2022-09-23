Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 609 bin 424 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos sonu itibarıyla 609 bin 424 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de ağustos ayında 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Edirne'de, ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 171 bin 464'e ulaştı.
Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos sonu itibarıyla 296 bin 55, Kırklareli'nde 141 bin 905 oldu.
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