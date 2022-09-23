Tekirdağ 'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos sonu itibarıyla 296 bin 55, Kırklareli 'nde 141 bin 905 oldu.

Buna göre Türkiye'de ağustos ayında 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 609 bin 424 oldu - Son Dakika

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